L'Ajuntament de Prats i Sansor vol evitar la fuga dels joves del municipi

L'Ajuntament de Prats i Sansor arranca el mandat amb nou cartipàs i una motivació: evitar la fuga dels joves. Junts fem Prats, hereus de la tradició de govern de CiU al municipi, té la majoria absoluta i presenta un equip «més jove que mai», segons ha explicat l'alcalde Xavier Picas . És per aquest motiu, que els joves són una de les prioritats del mandat pel consistori.

Actualment, a Prats i Sansor «és dificil trobar habitatges assequibles, ja que és un poble amb molt habitatge de segona residència», explica Picas. És per aquest motiu, que l'alcalde té la intenció de demanar ajuts per fer més habitatge social per a tots aquells joves que es vulguin quedar a la població. «Ens hem convertit en un poble de vacances, és per aquest motiu que des de l'Ajuntament ens comprometem a intentar impulsar i revitalitzar el poble creant un lloc assequible on els joves puguin viure i addicionalment, intentarem poder crear negoci perquè els més joves no hagin de marxar a treballar a altres pobles, o fins i tot altres comarques», explica Picas.

Això no obstant, Xavier Picas diu que també tenen altres temes sobre la taula com ara «fer un centre cívic». «El convertirem en un lloc de reunió entre els amics, i sobretot, el dotarem amb una botiga per comprar productes bàsics d'alimentació, un element sense precedents al municipi», ha afegit.

A més, l'Ajuntament ja ha definit el cartipàs pel mandat. La llista confeccionada al ple està liderada per Xavier Picas (Governació, Relacions Institucionals, Medi Ambient i Món Rural), Isabel Merino Rodríguez (Sanitat, Serveis Socials, Joventut, Cultura, Esports i Festes), Sílvia Bertran Carrera (Economia, Hisenda, Comerç i Turisme) i Ariadna Luesma Vila (Territori, Urbanisme i Ensenyament).