El viaducte entre Fígols i Organyà es repara amb un ajut de la Diputació

L'Ajuntament de Fígols i Alinyà ha aprovat el projecte per reparar el viaducte que comunica la localitat amb Organyà. Durant els dar-rers anys hi ha hagut un deteriorament dels elements constructius i de protecció del pont a causa de la penetració de l'aigua a l'estructura.

L'Ajuntament ha explicat que la reforma del pont consistirà en primer lloc en la reparació dels motlles que subjecten les estructures que aguanten el pont. El formigó d'aquestes peces ha acabat fracturant-se a causa de la corrosió que ha ocasionat la fricció de l'aigua. L'aigua ha penetrat en els cilindres de pas d'aquests motlles i ha causat la desaparició del material de cera de protecció que reben els cilindres. De fet, a causa d'aquest desgast, ja se n'han hagut de substituir alguns durant els darrers anys. És per això que un dels punts clau de la reparació serà lubricar de nou aquestes peces. A més, s'eliminaran restes de punts deteriorats i deformacions de la barana, se'n reposarà un metre trencat i s'aplicarà un pintat de protecció sobre les peces que puguin deteriorar-se a causa del contacte directe amb l'aigua.

L'actuació «és urgent per mantenir la durabilitat del pont i, sobretot, la seguretat per a les persones i el pas de vehicles», segons fonts municipals. Addicionalment, consideren que és clau, ja que la manca d'actuació podria comportar «un greu perjudici en l'estructura» i això tindria un «efecte greu per al desenvolupament de les activitats de les poblacions del territori, l'entorn social, comercial, sanitari i d'emergències».

El projecte es finançarà majoritàriament amb un ajut d'uns 20.000 euros concedits per la Diputació de Lleida. Per la seva banda, el consistori local només haurà d'aportar 100 euros per la reforma.

Segons ha informat el consistori de Fígols i Alinyà, les obres encara s'han d'adjudicar, però es tracta d'un contracte menor, ja que l'obra és d'un cost inferior a 40.000 euros. És per això que preveu que les reformes s'iniciïn a final de juliol i que finalitzin cap al mes d'octubre.

Es tracta d'una construcció que comunica el poble de Fígols i Ali-nyà amb la carretera c-14. Va ser construït el 1983 per substituir un pont que era a la mateixa ubicació, però que va ser destruït.