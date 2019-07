L'Espai Casetes de la Festa Major de la Seu obre el termini per fer les inscripcions

Els joves de la Seu d'Urgell i l'Alt Urgell ja poden presentar les seves peticions per instal·lar una caravana a l'Espai Casetes de la Festa Major de la capital alt-urgellenca. Aquest és un dels espais de més èxit de la festa perquè permet a les colles d'amics disposar d'un espai propi des del qual gaudir dels actes i concerts.

Segons ha informat l'Ajuntament, aquest any els joves tornaran a disposar de 79 llocs per ubicar-hi les caravanes. En aquest sentit, el consistori ha recordat que tenen preferència les caravanes inscrites a la festa major del 2018, a les qual es respectarà la ubicació de l'any passat. Les noves caravanes entraran per ordre d'inscripció i s'ubicaran segons l'espai disponible. La inscripció per poder tenir una caravana comportarà el pagament d'una fiança de 175 euros i l'obligació de ser major d'edat. L'Espai de Casetes inclourà un servei de vigilància per garantir que no s'hi cometen robatoris durant el dia.