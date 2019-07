Puigcerdà aplica un pla de millora a Vilallobent que durarà tres setmanes

L'Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat l'aplicació d'un pla de millora integral dels carrers del nucli agregat de Vilallobent durant aquest mes de juliol. L'actuació té com a objectiu arranjar molts carrers sobre els quals fa anys que no es fan obres de manteniment o millora i estan molt malmesos. La intenció de l'equip de govern és enllestir les obres abans del mes d'agost, quan el poble, amb bona part d'habitatges de segona residència, triplica el nombre d'habitants.

El projecte forma part del Pla de Millora de la Qualitat Urbana dels pobles del municipi de Puigcerdà i està dotat amb un pressupost inicial de 47.830 euros, els quals aporta íntegrament el consistori. El pla d'actuació inclou la repavimentació de 2.646 m?2; de via pública, principalment a la plaça Major i els carrers Central, Major i Serrat, així com de petits trams en altres vials, segons ha apuntat l'Ajuntament. Igualment, es procedirà a l'aixecament i anivellament de les tapes de registre dels esmentats carrers.



Accés tallat als pàrquings

Les obres duraran tres setmanes, temps durant el qual els operaris es veuran obligats a tallar carrers i bloquejar l'accés rodat a cases i pàrquings privats, per la qual cosa l'Ajuntament ha demanat als veïns i segons residents uns dies de paciència.

En aquest sentit, l'equip de govern ha apuntat que els tècnics que dirigeixen les obres miraran de dur-les a terme per trams i amb la màxima celeritat possible per limitar els talls en l'accés rodat als habitatges.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «els carrers de Vilallobent estaven molt malmesos i necessitaven una posada al dia, que s'aconseguirà amb aquesta actuació». Igualment, l'alcalde ha explicat que aquesta inversió es complementarà posteriorment amb l'arranjament del carrer Oceja.

El Pla de Millora de la Qualitat Urbana dels pobles de Puigcerdà complementa el que en els últims mesos també ha aplicat l'Ajuntament sobre els polígons industrials, el qual ha comportat una inversió de 200.000 euros. La inversió sobre aquests entorns industrials, i ara també en els residencials, del terme municipal arriba després d'anys de renovació del nucli urbà, tant del nucli antic i centre de vianants com d'alguns barris de la segona corona urbana de Puigcerdà.