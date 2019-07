Puigcerdà se suma a nou entitats que fan costat als discapacitats intel·lectuals

Deu entitats gironines s'han unit per defensar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, millorar-ne la qualitat de vida i la de les seves famílies. Totes elles han creat l'associació Iura, que defineixen com una aliança «imprescindible» per estendre amb una única veu les reivindicacions del col·lectiu. La integren entitats de Girona, Sarrià de Ter, Figueres, Palamós, Blanes, Arbúcies, Olot, Puigcerdà i Ripoll. Totes elles donen feina a més de mil persones -de les quals, la meitat tenen dificultats especials- i n'atenen més de 2.000 als seus centres, tant d'adults com de nens. Entre d'altres, Iura posa el focus a reclamar una llei d'acció concertada, reservada només per a entitats sense ànim de lucre, que eviti «la mercantilització dels serveis d'atenció a persones amb discapacitat a Catalunya».

Les entitats sense ànim de lucre que hi formen part són les següents: Fundació Ramon Noguera i Fundació Astrid 21 de Girona; Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter (Gironès); Fundació Altem de Figueres (Alt Empordà); Fundació Vimar de Palamós (Baix Empordà); Fundació Aspronis de Blanes i l'Associació Montseny Guilleries d'Arbúcies (la Selva); l'Associació Integra d'Olot (Garrotxa); Fundació Taller Cerdanya de Puigcerdà (Cerdanya); i Fundació MAP de Ripoll (Ripollès).

Iura té com a objectius assumir la representació institucional a la província de Girona per col·laborar amb l'administració en el diagnòstic de les necessitats, la planificació i l'avaluació dels serveis. La intenció és exercir d'interlocutor amb l'administració territorial en la defensa de les persones i sumar-se a la tasca que fa DINCAT a Catalunya com a entitat de segon nivell que agrupa a les entitats que ofereixen suports a les persones amb discapacitat intel·lectual. La nova associació gironina també vol generar opinió pública en el territori, informant i assessorant.

L'associació, que es va començar a idear ara fa dos anys i es va presentar ahir a Girona.