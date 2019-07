Albert Piñeira serà al govern de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona es constitueix avui en un ple extraordinari que se celebra a les dotze del migdia. En la reunió, els representants de les comarques de la demarcació triaran el president, que amb tota probabilitat tornarà a ser el representant de Junts per Catalunya, Miquel Noguer. Aquesta reelecció és fruit del pacte a què han arribat Junts per Catalunya i ERC després que els comicis locals fessin perdre la majoria absoluta als hereus de Convergència. Junts i ERC sumaran els seus diputats per formar un govern de 20 de les 27 cadires que té la sala de plens de l'òrgan provincial.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, és el representant del partit judicial de Puigcerdà. Amb tota probabilitat, Piñeira, fins ara vicepresent, podria ocupar un dels càrrecs destacats i ser el numero dos de Junts.