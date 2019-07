La Molina fixa l'arribada del telecabina al Niu de l'Àliga per la temporada d'esquí

L'estació de la Molina estrenarà la prolongació del telecabina fins al Niu de l'Àliga al principi de la pròxima temporada de neu gràcies a les obres que, amb un pressupost de sis milions d'euros, ja han entrat en la recta final. Les obres per acabar la continuació del telecabina fins a la cota 2.500 requereixen aturar el giny, per la qual cosa Ferrocarrils de la Generalitat ha decidit aturar ara els treballs i reprendre'ls el dia 15 de setembre per no perjudicar la temporada d'estiu, les novetats de la qual ha presentat aquest dimecres.

El tram final d'obres ha de durar un mes, amb la qual cosa l'estació preveu estrenar el nou recorregut a mitjan octubre coincidint amb les primeres nevades i l'activació de la temporada d'esquí. Les obres del telecabina es complementen amb la construcció d'un telecadira fins a coll de Pal, al Berguedà. Coincidint amb la presentació de la temporada d'estiu al sector hoteler, el director de la Molina, Xavier Perpinyà, ha conduït una visita d'obres i ha destacat que la prolongació del telecabina permetrà programar activitats a la Molina durant deu mesos a l'any, de tal manera que el complex podrà abordar amb moltes més garanties l'anhelada desestacionalització.

La Molina ha iniciat aquesta setmana la temporada alta d'estiu, en què obrirà cada dia fins a l'11 de setembre, amb un cartell de novetats que tenen com a objectiu facilitar als usuaris la participació en les diverses activitats que proposa. Així, la Molina ha presentat per a aquesta temporada el nou forfet de dia La Molina Non Stop, que inclou l'ús del telecabina, el telecadira, l'entrada al Bikepark, el Tubbing, la zona lúdica i d'aigües, l'ús de les barques i els patinets així com les pistes de vòlei i tennis, les instal·lacions de fitness, els circuits de fauna i la piscina climatitzada. Amb aquest nou forfet, Fer-rocarrils de la Generalitat vol continuar potenciant l'estació com el gran complex multidisciplinari de la Cerdanya a l'aire lliure.

Sobre el programa d'activitats d'estiu, Perpinyà ha remarcat que durant la temporada d'estiu de l'any passat, la Molina va atraure un total de 45.000 persones, xifra que en el futur s'ha de disparar, precisament, amb l'entrada en funcionament del nou recorregut del telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga.