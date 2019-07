Convocada la quarta edició del Motorsoport Alp 2500

Alp acollirà entre el 12 i el 14 d'aquest juliol el Festival Motorsport Alp 2500, un esdeveniment que uneix la passió pel motor i els cotxes amb la munta-nya.

La quarta edició de la cita reunirà el cap de setmana un programa d'activitats com a gran complement a la IX Pujada a Alp 2500, una prova organitzada per sisè any pel club Cerdanya Racing. L'esdeveniment serveix a l'Ajuntament per promocionar Alp com a destí especialitzat en el turisme esportiu.

Així, el cartell del festival inclou el quart Rallysprint de la Cerda-nya, la quarta Concentració de Clàssics Alp 2500, l'Eco Trobada amb vehicles sostenibles i l'Alp Legend amb cotxes d'exhibició.