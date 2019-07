Piñeira entra al govern de la Diputació pendent d'agafar una àrea del cartipàs

La Diputació de Girona va celebrar ahir la sessió plenària constituent amb la formació del govern, a la cúpula de la qual hi tornarà a ser l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, en representació de la Cerdanya i el Ripollès en tant que partit judicial.

Els pròxims dies l'executiva de l'òrgan comarcal, que dirigirà de nou Miquel Noguer com a representant de Junts per Catalunya, establirà el cartipàs provincial amb les responsabilitats de cada un dels diputats del govern, format en aquest mandat per Junts i ERC. Sobre la base també de les negociacions amb la formació republicana, Piñeira podrà continuar en la seva tasca portada a terme en l'últim mandat o n'assumirà una de nova.

Fins ara Piñeira ha estat vicepresident tercer, i posteriorment segon, així com portaveu del govern responsable de la comissió de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar. L'alcalde puigcerdanès ha remarcat que per a ell tant «il·lusionador» seria poder continuar la feina inicida fins ara com assumir-ne de nova pel que suposa de «nou repte».

En aquest sentit, l'alcalde de Puigcerdà ha apuntat que «alguna àrea segur que portaré, però encara no ho sabem». Piñeria ha remarcat que per a ell ser de nou diputat «suposa primer de tot un honor i una responsabilitat i, després, poder ser la veu dels territoris més allunyats de la demarcació; per als ajuntaments és important tenir veu a la Diputació perquè en aquests moments és un òrgan clau en el suport a l'administració local, tant des del punt de vista tècnic, de serveis com econòmic». El nou cartipàs es definirà els pròxims dies.