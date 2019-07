La regional d'ERC alerta que farà valer la veu del Pirineu a la Diputació de Lleida

La Federació Regional d'ERC de l'Alt Pirineu i l'Aran s'ha posicionat a favor de donar suport a la candidatura de l'alcalde de Bell-vís, Joan Talarn, com a president de la Diputació de Lleida. La formació republicana al Pirineu ha recordat que per primera vegada les comarques pirinenques tindran dos diputats d'ERC a l'òrgan provincial, per al qual cosa han alertat que faran valer la veu del territori en les seves decisions.

En aquest sentit, el grup que lidera el president regional d'ERC, regidor de la Seu i parlamentari català, Francesc Vilaplana, ha remarcat que el Pirineu suposa pràcticament el 50% de la demarcació de Lleida. La Federació Regional d'ERC de l'Alt Pirineu i l'Aran es reunirà dissabte i analitzarà tot el que s'exposi a la reunió prevista per a divendres entre les 3 federacions regionals de la demarcació i els 11 diputats provincials, i «valorarà el pes que es doni a la federació pirinenca dins del govern de la Diputació», segons han apuntat des de la Seu.