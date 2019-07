Puigcerdà suma els mediadors en salut a la Universitat d'Estiu RL

La Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà creixerà aquest any amb la inclusió d'unes noves jornades professionals relacionades amb el sector mèdic que ja situen el percentatge dels alumnes provinents de col·legis professionals en el 50% dels alumnes totals de la cita acadèmica. En aquesta 21a edició seran els membres de la Socieat Catalana de Mediació en Salut, que es dedica a la resolució de conflictes en l'àmbit de l'atenció sanitària tant entre personal mèdic i pacients com entre familiars.

Les jornades de la Societat Catalana de Mediació en Salut se suma a les ja consolidades del Col·legi de Metges de Catalunya, la del Col·legi de Farmacèutics de Girona i la del Col·legi d'Infermeria. El president de l'Associació Universitària de Cerdanya (AUCER) que organitza la cita, Francesc Armengol, ha argumentat que la nova trobada professional és d'un sector que és de plena actualitat i ha avançat que portarà a Puigcerdà els tres subsectors del camp professional: psicòlegs, lletrats i personal mèdic.

El programa de cursos i tallers està dissenyat, segons han explicat els responsables de l'Aucer, sobre la base de dos equilibris per arribar a tots els públics i tocar tots els temes. La Universtitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, que se celebrarà entre els dies 15 i 19 de juliol, proposa un «cartell de luxe» d'activitats complementàries, tal com va explicar l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, durant la presentació feta ahir a la capital cerdana. Entre aquestes activitats hi ha un concert de jazz a càrrec de Llibert Fortuny a 2.500 metres d'alçada, a l'entorn del cim de la Tosa.