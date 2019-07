ERC de Puigcerdà denuncia la manca de plantilla municipal a l'estiu

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Puigcerdà ha denunciat que el consistori ha tancat l'Oficina d'Atenció Ciutadana, la qual cosa ha considerat «molt greu» i evidencia «la gravíssima problemàtica que pateix el consistori de la nostra vila respecte als recursos humans dels quals disposa en molts dels seus departaments i serveis». El grup municipal que encapçala Joan Manel Serra va remarcar que aquesta mancança de personal es veu més agreujada durant l'estiu a causa dels períodes de vacances del personal i, segons va emfatitzar, les «diverses baixes» que afecten la plantilla. El grup de l'oposició va argumentar amb un comunicat que «encara trobaríem exemples més greus d'aquest problema generalitzat al nostre ajuntament, com la manca de recursos que pateix la Policia Local, que no només suposa una falta de responsabilitat, sinó també de seguretat pública». Des d'ERC han assumit que la problemàtica és complexa però han recordat a l'equip de govern el seu compromís per resoldre-la.