Puigcerdà escalfa la festa major amb disset dies previs de cultura popular

Puigcerdà ha ampliat la tradicional Setmana Cultural del Roser a disset dies de manifestacions populars per ambientar la vila de cara a la festa major. L'Ajuntament ha coordinat les entitats de cultura popular de la vila i la comarca per oferir un calendari d'activitats diàries destinades tant als veïns com als visitants que en la prèvia del mes d'agost comencen a omplir els caps de setmana d'estiu.

El nou programa de la Setmana Cultural del Roser el formen fins a 23 activitats de moltes disciplines artístiques i culturals amb l'objectiu que tots els públics i edats hi tinguin cabuda. El programa, que es va iniciar oficialment el 28 de juny, s'allargarà fins al catorze de juliol. Així, el consistori ha dissenyat un programa d'activitats de música, dansa, poesia, literatura, teatre, pintura o tradicions, entre d'altres. Entre els actes de renom d'aquesta 24a edició de la Setmana Cultural hi ha la Festa Multicultural (que aglutina les entitats que representen les diverses nacionalitats dels veïns), el concert que estrenarà el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMap), la fira de pintors, la Nit Bruixa o un taller de la nova Colla Castellera de Cerdanya, que s'estrenarà a la capital comarcal ja amb la camisa verd-blava.

L'ampliada Setmana Cultural del Roser de Puigcerdà servirà de prèvia a la festa major i altres manifestacions socials, culturals i acadèmiques de la capital cerdana, com ara la Universitat d'Estiu Puigcerdà Ramon Llull i el Festival Transfronterer d'Arts Escèniques amb l'Ajuntament de la Guingueta d'Ix.