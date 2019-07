bellver de cerdanya

Per primera vegada a la seva història, l'Alt Urgell tindrà un Consell d'Alcaldes protagonitzat per més dones que homes i, per tant, caldrà rebatejar-lo com Consell d'Alcaldesses. Un cop constituïts els nous ajuntaments i tancats els pactes de govern, la comarca té deu alcaldesses i nou alcaldes, de manera que, en la pròxima constitució del Consell Comarcal i el seu òrgan de representació de batlles, les dones hi seran majoria.

Fonts del Consell Comarcal de l'Alt Urgell han destacat que l'increment del nombre d'alcaldesses hagi tingut lloc molt ràpidament en els últims mandats, en què s'ha passat de dues alcaldesses en el període 2011-15 a set en el mandat anterior i a deu en el nou que ara s'enceta. Les deu alcaldesses elegides per al nou mandat municipal són Carme Ribó a Alàs i Cerc, Cristina Barbens a Bassella, Gisela Sellés a Cava, Pilar Melsió a Estamariu, Marta Poch a Josa i Tuixén, Carme Lostao a Oliana, Gemma Orrit a Peramola, Rosa Andorrà al Pont de Bar, Josefina Lladós a Ribera d'Urgellet i Rosa Fàbrega a Valls d'Aguilar.

L'alcaldessa que tindrà sota la seva responsabilitat la població més gran és Carme Lostao, d'Oliana, un municipi que té per primera vegada una dona a l'alcaldia. Lostao ha argumentat que el fet que hi hagi deu alcaldesses «diu molt de l'Alt Urgell; ho vivim d'una manera molt orgullosa i honorades que això sigui així i, després, com l'evidència que aquí les dones som compromeses i no ens costa posar-nos-hi i arremangar-nos, al final és igual el color polític. L'altre dia en parlàvem al Consell Comarcal i totes coincidíem».

Pel que fa a la manera de governar, Lostao considera que serà més resolutiva, potser no tant per ser dona, que potser també, sinó perquè és ja la nova manera de fer política. En tot cas, apunta que «ja veurem com va la cosa, però el cert és que totes tenim moltes ganes de fer feina, de trobar-nos i treballar; s'haurà de veure si som més resolutives, el cas és que abans tot era molt lent i no sabria dir si és una qüestió dels homes o del sistema; el que és clar és que les dones estem acostumades a organitzar-nos i anar al gra; ja ho veurem».