ERC i Junts pacten al govern del Consell comarcal de l'Alt Urgell

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell s'ha constituït aquest dimarts amb un pacte de govern entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.

El president escollit ha estat Miquel Sala (Junts), d'Oliana, que ostentarà la presidència durant 2 anys i mig, i serà el republicà i alcalde de Coll de Nargó, Miquel Riera, qui en prendrà el relleu i encapçalarà l'ens comarcal durant el darrer any i mig de mandat.

L'acord entre ambdues formacions inclou també dues vicepresidències per a cada grup que encapçalaran Martí Riera i Sergi Parramon, per part del grup republicà. En les properes setmanes, està previst realitzar el ple d'aprovació del cartipàs comarcal, amb l'organització específica de l'ens, així com el nomenament d'un gerent.

Els representants de Junts al Consell de l'Alt Urgell són Miquel Sala Muntada (Oliana), Cristina Barbens Casals (Bassella), Anna Isabel Manrique Pérez (Organyà), Carme Ribó Domenjó (Alàs i Cerc), Marta Poch Massegú (Josa i Tuixent), Imma Porta Fàbrega (les Valls de Valira), Marta Soca Moreno (Coll de Nargó), Carme Espuga Vilaginés (la Seu d'Urgell) i Immaculada Salvadó Caminal (Ribera d'Urgellet). Mentre que per Esquerra Republicana de Catalunya hi haurà són Martí Riera i Rovira (de Coll de Nargó);Sergi Parramon i Garcia (Organyà); Carme Lostao i Otero (Oliana); Gemma Orrit i Capdevila (Peramola); Francesc Canillo i Cadena (Valls del Valira); Francesc Jordana i Guspí (Pont de Bar).

El grup de govern, en aquesta primera sessió ha comptat amb 13 dels 15 membres. Tant Junts com ERC van tenir una baixa per aquest dia.