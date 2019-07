Europa ofereix a l'Hospital un servei per convalidar els títols amb agilitat

L'Hospital de Cerdanya ha vist satisfeta la seva demanda llançada el mes passat de més ajuda per part de les institucions nacionals, estatals i comunitàries per anar resolent els entrebancs burocràtics derivats de la gestió administrativa transfronterera. La direcció de l'hospital ha anunciat que ha rebut de la Comissió Europea un servei d'assessorament especialitzat en la convalidació de titulacions professionals.

L'ajuda que rebrà l'Hospital de Cerdanya s'emmara en el programa B-Solutions que promou la direcció general per a polítiques regionals i urbanes de la Comissió Europea a través de la gestió de l'Associació de Regions Frontereres Europees. Segons han explicat des del centre mèdic, es tracta d'una ajuda material en forma de suport per part d'experts en matèria de titulacions professionals que compten amb l'homologació de les autoritats europees. La direcció de l'hospital ha remarcat que el servei tècnics a que tindrà accés a partir d'ara l'ajudarà a resoldre una dificultat d'ordre administratiu amb que es troba en el dia a dia: el reconeixement dels títols dels professionals d'un país per part de les autoritats de l'altre.