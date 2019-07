Un veí de Bellver recrea en una novel·la la societat cerdana des del XIX

El veí de Bellver de Cerdanya Jordi Frabad ha fet el salt al món editorial publicant una primera novel·la en la qual recrea i farceix de ficció un episodi d'enfrontaments locals al segle XIX els quals, segons ha afirmat, encara són latents en els descendents dels seus protagonistes. Es tracta de Les venjances de Talltendre, un llibre que retrata quatre generacions de cerdans fins a l'actualitat.

El relat de Les venjances de Talltendre se li va acudir escoltant una conversa en un bar a Bellver. Les paraules dels que discutien sobre els seus progenitors li van fer veure que al poble encara hi ha ferides ancestrals sense tancar. A partir de la disputa sobre uns fets dels avanpassats, Frabad recrea els conflictes locals sorgits el 1882 arran de l'Amillarament, un informe que van haver de fer els ajuntaments sobre les riqueses dels seus veïns per calcular els impostos. Per culpa d'aquest procés, explica l'escriptor, «es van iniciar disputes, discòrdies, baralles i fins i tot un assasinat a Talltendre». Aquells informes locals va comportar molts enfrontaments veïnals perquè, segons ha relatat l'escriptor, es van cometre greuges i tractes de favor.

Frabad ha fet una feina de recerca a l'arxiu local estudiant les actes municipals a partir d'aquell 1882 per bastir la novel·la. Amb les actes ha pogut dibuixar com era el Talltendre d'aquell final de segle XIX: un poble que formava municipi amb Ordèn, que tenia jutge, dues escoles que s'alternaven cada curs i uns 400 habitants.

Frabad explica que «no és que m'agradi la història, sinó escriure apuntalant la trama en fets històrics, perquè això dona un toc de versemblança al relat». La novel-la comença el 2009 durant un enterrament a Santa Maria de Talló i repassa la trajectòria de fins a quatre generacions de ceretans, i amb això, explica l'autor, el llibre esdevé una radiografia de la societat cerdana i el seu tarannà.

Frabad, pseudònim que uneix els cognoms Frangioni i Abad, va néixer a Cornellà de Llobregat el 1954. Està vinculat a la Cerdanya des que tenia tres anys, quan venia amb els seus pares a passar els estius a Alp, on s'instal·laven a la casa dels mestres. Fa cinc anys que viu a Bellver, des d'on vol rellançar la seva vida professional com a escriptor. Anteriorment havia regentat una administració de loteria. L'afició a escriure la tenia latent però la feina al comerç no li ho permetia. Les venjances de Talltendre és el primer llibre que publica, però en té dos més i ara n'ha començat un altre. Un dels que té escrits es publicarà pròximament perquè ha guanyat recentment el concurs de novel·la negra de Bellveí.