L'alcalde de Puigcerdà alerta que, després del descarrilament, la inversió en l'R3 ja és ineludible

Renfe ha deixat en mans d'Adif el calendari pel restabliment del servei de tren a la Cerdanya després que aquest dimarts al vespre descarrilés un comboi al túnel de Toses. Els tècnics i operaris de Renfe han iniciat l'operació de recuperació del tren estirant-lo amb un altre comboi cap a la boca sud del túnel fins a Toses. Mentrestant, la Cerdanya ha quedat enllaçada amb un servei alternatiu d'autobusos fins al Ripolllès. Enmig de les queixes dels usuaris, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha avisat que la inversió sobre la R3 és més urgent que mai una vegada ha quedat evidenciat que ja no és una qüestió sobre la qualitat del servei sinó que ara també sobre la seguretat dels passatgers.

Des de Renfe han explicat que el descarrilament patit pel tren que circulava dimarts al vespre en sentit Puigcerdà a les nou de la nit havia afectat un dels eixos davanters del primer comboi. Això ha fet apuntar entre les primeres hipòtesis de les causes la presència d'algun roc a la via. A primera hora del matí Renfe ha enviat un altre tren a l'estació de Toses per remuntar els dos quilòmetres fins el túnel helicoïdal i estirar el comboi accidentat de nou cap a a la boca sud. Les causes de l'accident així com els terminis del restabliment del servei ferroviari els ha de marcar, però, Adif.

Per garantir el transport entre el Ripollès i la Cerdanya Renfe ha establert un servei de llançadores entre Puigcerdà i Planoles amb autobusos. Els treballadors de Renfe pregunten als usuaris que són a les estacions de Puigcerdà i Planoles el seu destí i en funció de quin és dirigeixen els viatgers a un autocar o servei de taxi que fa el recorregut directe fins al final del recorregut o a les estacions intermitges de la Molina o Alp. Així, els usuaris que han agafat el tren de quarts de set del matí des de Barcelona en sentit Puigcerdà han estat obligats a baixar-ne a Ribes per ser reinstal·lats als busos. A mig matí aquest intercanvi s'ha traslladat a Planoles, escurçant així el trajecte en bus. En aquesta primera freqüència hi han viatjat dos grups de nois i noies participants en activitats de lleure. Els seus monitors han lamentat les incidències. Pol del Pozo, monitor de l'Esplai Vedrunes de Ripoll, ha explicat que «ha estat com una aventura que servirà als nens què han de fer quan els passi de grans».

L'alcalde Piñeira ha posat el crit al cel amb la nova avaria a la línia R3 de Renfe i ha alertat que aquesta vegada la situació ha estat més greu: «els dies anteriors ja hi va haver talls en el servei; el primer que cal dir que l'R3 necessita un pla seriós d'inversió, i ja no tan sols per una qüestió de la qualitat del servei sinó que ara ja per problemes de seguretat dels viatgers». Amb la seguretat dels usuaris qüestionada, l'alcalde de Puigcerdà ha avisat que ara ja la inversió «no es pot posposar més; una inversió que ha estat promesa per l'estat de manera endèmica però que mai no s'ha acabat materialitzant». Piñeira també ha lamentat que «aquesta línia acumula massa promeses incomplertes, de manera que ni Adif ni Fomento ja no tenen excusa... es tracta, a més, d'una línia bàsica no tan sols per la qüestió del transport públic sinó que també per l'economia de la Cerdanya; som en una comarca turística que és a les portes de la campanya d'estiu, i no ens podem permetre que no hi hagi la línia en ple funcionament i amb totes les garanties».