Adif apunta a un despreniment com a causa del descarrilament al túnel de Toses

La circulació ferroviària a la línia de Puigcerdà (R3) va quedar restablerta ahir a primera hora de la tarda entre Planoles i La Molina després que un tren de Rodalies amb destinació Puigcerdà descar-rilés dimarts a la nit al túnel de Toses. Així doncs, es va recuperar el servei habitual entre Ribes de Freser i Puigcerdà, tram que durant al llarg del matí es va cobrir amb un servei alternatiu de transport per carretera. Tècnics d'Adif i de Renfe van treballar durant la nit i el matí per encarrilar i retirar el tren accidentat, netejar els materials i reparar el revestiment de protecció del túnel. Adif treballava ahir amb la hipòtesi que la causa del descarrilament del comboi va ser el despreniment del revestiment de formigó del túnel. Els 35 passatgers que hi anaven van resultar il·lesos i es van transbordar a un altre tren que els va portar fins a Toses.

Tècnics d'Adif van continuar amb les inspeccions de l'estructura del túnel per determinar si cal fer treballs complementaris per evitar noves afectacions. Fonts de l'empresa pública de gestió d'infraestructures ferroviàries van informar que durant el 2019 s'han fet un conjunt d'assajos tècnics com a pas previ a elaborar un projecte per a la rehabilitació de l'estructura, inclòs en un pla de millora de la xarxa ferroviària.

Des de Renfe van explicar ahir que el descarrilament patit pel tren que circulava dimarts al vespre en sentit Puigcerdà a les nou de la nit havia afectat un dels eixos davanters del primer comboi. Això va fer apuntar entre les primeres hipòtesis de les causes la presència d'algun roc a la via. A primera hora del matí Renfe va enviar un altre tren a l'estació de Toses per remuntar els dos quilòmetres fins al túnel helicoidal i estirar el comboi accidentat de nou cap a a la boca sud. Les causes de l'accident les ha de concretar Adif.

Per garantir el transport entre el Ripollès i la Cerdanya mentre es feien les operacions de restabliment de la línia, Renfe va posar al llarg del matí un servei de llançadores entre Puigcerdà i Planoles amb autobusos. Així, els usuaris que van agafar el tren de quarts de set del matí des de Barcelona en sentit Puigcerdà van ser obligats a baixar-ne a Ribes per ser reinstal·lats als busos. A mig matí aquest intercanvi es va traslladar a Planoles.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, posava ahir el crit al cel amb la nova avaria a la línia R3 de Renfe i alertava que aquesta vegada la situació ha estat més greu: «Els dies anteriors ja hi va haver talls en el servei; el primer que cal dir és que l'R3 necessita un pla seriós d'inversió, i ja no tan sols per una qüestió de la qualitat del servei, sinó que ara ja per problemes de seguretat dels viatgers». Amb la seguretat dels usuaris qüestionada, l'alcalde de Puigcerdà avisa que ara la inversió ja «no es pot posposar més; una inversió que ha estat promesa per l'Estat de manera endèmica però que mai no s'ha acabat materialitzant». Piñeira també ha lamentat que «aquesta línia acumula massa promeses incomplertes, de manera que ni Adif ni Foment ja no tenen excusa. Es tracta, a més, d'una línia bàsica no tan sols per la qüestió del transport públic, sinó que també per l'economia de la Cerdanya; som en una comarca turística que és a les portes de la campanya d'estiu, i no ens podem permetre que no hi hagi la línia en ple funcionament i amb totes les garanties».