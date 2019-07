«Jo tenia previst anar en tren; crec que això no hauria de passar en una zona turística»

Un dels primers usuaris que ahir al matí volien agafar el tren de les onze cap a Barcelona era Hugo Sánchez, un veí de Puigcerdà que hi viu des de l'hivern passat i que es va trobar per primera vegada amb un problema en el servei ferroviari per anar a l'aeroport. A l'estació va ser el treballador de la taquilla qui el va avisar que hauria d'agafar el tren i que el trajecte s'allargaria uns tres quarts d'hora més respecte al temps habitual. Sánchez va argumentar que «el vol em surt a les cinc de la tarda, encara sort que he decidit marxar aviat. És estrany que ens facin agafar un autobús, crec que sent una zona turística això no hauria d'estar en aquesta situació». A aquest usuari, ningú de Renfe no li va explicar perquè havia d'agafar el bus en comptes del tren. Per la seva banda, el monitor esportiu Sergi Ferioli, provinent de Barcelona, va explicar que «durant el trajecte ens han explicat que a Ribes hauríem de pujar a un bus per arribar a Puigcerdà, a Barcelona no ens han dit res, potser perquè era molt d'hora; al final ens hem allargat tres quarts d'hora, amb més revolts, però bé...».