Compromís per la Seu denuncia que el nou govern ha multiplicat per dos la despesa política

El grup municipal de Compromís per la Seu ha denunciat que l'Ajuntament de la capital alturgellenca hagi multiplicat per dos la despesa en regidors, segons els seus càlculs. El grup de l'oposició ha argumentat que «el cost dels alliberats polítics es multipliqui per dos i passi dels 61.186,95 euros del 2015 als 124.313,11 euros» i ha avisat que a aquesta xifra encara se li ha de sumar la seguretat social associada, així com la contractació d'un nou gerent, «després del fracàs dels dos anteriors, amb la qual cosa la despesa es veurà incrementada en més de 50.000 euros addicionals».

El grup que lidera Òscar Ordeig ha remarcat que «aquest pacte respon a un repartiment de poder, sense tenir en compte el futur de la Seu, per tal de mantenir la teranyina d'interessos creats a l'entorn de l'Ajuntament, Hospital i Consell Comarcal». Davant d'aquesta situació, Compromís ha emfatitzat que «lamenta profundament que es posi al davant de les necessitats de la ciutat els interessos personals i partidistes». Compromís ha argumentat que està en contra del model gerencial per a l'Ajuntament, i que, en canvi, aposta per una gestió política, «i encara més tenint en compte que 7 dels 9 regidors de l'equip de govern del nou consistori estaran alliberats».