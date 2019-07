ERC de la Cerdanya tanca files per analitzar el futur amb els dos bàndols

La direcció comarcal d'ERC ha fet una crida a la militància i als càrrecs electes de la formació a tancar files i obrir un període d'anàlisi i debat intern després de l'escisió escenificada en públic dijous durant la votació per la presidència del Consell Comarcal.

Les hores posteriors a la desfeta, el partit ha viscut enmig d'un clima de retrets, els quals s'han llançat principalment en dues direccions: les tres conselleres que van consumar l'acord amb Junts per formar el govern de l'òrgan comarcal i la direcció nacional del partit, la qual hauria empès Roser Bombardó a segellar l'acord amb Junts en base a una estratègia general. En aquest sentit, el sector d'ERC que va donar suport al candidat Joan Manel Serra i que havia promogut un acord de govern amb Endavant Cerdanya considera que ha estat la mateixa Executiva nacional la que va avalar hores abans del ple del Consell el pacte amb els hereus de Convergència. En aquest sentit, l'Executiva nacional contemplava l'acord amb Junts com a un dels possibles. Això podria obrir ara una esquerda no tan sols entre les dues faccions del partit a la comarca sinó que també amb l'Executiva nacional, tal com va passar el 2011 en una crisi interna que va derivar amb la creació d'Endavant Cerdanya. En les pròximes setmanes el partit haurà d'aclarir quin és el paper dels quatre consellers encapçalats per Joan Manel Serra que al ple de dijous es van considerar ja membres de l'oposició a pesar de tenir tres companyes al govern.

Amb els fets consumats i conscient que el partit té encara molt a perdre, la direcció comarcal d'ERC va fer ahir una crida al tancament de files i al silenci públic. En aquest sentit, el seu president, Toni Llord, va argumentar que «ara hem de veure com acabem d'organitzar-ho tot i ja veurem». L'executiva comarcal vol fixar un debat intern amb els set representants al Consell Comarcal i, doncs, amb els representants dels dos bàndols per estudiar quina és la sortida menys traumàtica per a la formació. En aquesta línia, Llord no s'ha volgut pronunciar si considera ERC al govern o a l'oposició del govern del Consell Comarcal: «hem de resituar-ho tot i ja anirem prenent decisions de com ho fem, però amb tranquilitat, no hem de córrer; ara no és el moment de donar opinions, jo demanaré a tothom que deixin de fer declaracions i que en parlem tranquilament, tots junts». Militants del sector contrari a l'acord amb Junts mantenen la voluntat d'estudiar les possibilitats legals d'impugnar la votació en base a la presentació de dues candidatures a la presidència per part d'un mateix grup.