El nou govern de la Seu incorpora una regidoria de Projectes Estratègics

El cartipàs de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a aquesta legislatura incorpora tres noves regidories, d'entre les quals destaca una de dedicada als projectes estratègics de la ciutat, com ara l'impuls de l'aeroport, la implantació dels estudis d'INEFC o la candidatura per reconèixer la catedral de Santa Maria com a Patrimoni Mundial. El màxim responsable d'aquesta àrea serà el vicealcalde, figura que ostentarà durant els primers 27 mesos el republicà Francesc Viaplana. Després es preveu un intercanvi amb l'actual alcalde de Junts, Jordi Fàbrega, fins al final del mandat. El primer edil tindrà una dedicació del 85%, mentre que tres dels quatre tinents d'alcalde (Marian Lamolla, Joan Gurrera i Carlos Guàrdia), la tindran del 50%, i duess regidores més, Núria Tomàs i Carme Espuga, d'un terç i d'un quart respectivament.

Les altres dues regidories de nova creació estan vinculades al patrimoni. Així, Núria Tomàs assumeix el de Natura, i Carlos Guàrdia el Cultural i de Museus. A més, s'ha decidit continuar apostant per l'àrea específica de Treball Fronterer, que es va posar en marxa en l'anterior mandat i que ara passa a ocupar Carme Espuga, tot i que dependrà de la tinença d'alcaldia de Desenvolupament Local i Ocupació, que lidera Mireia Font. La regidora també s'encarregarà dels àmbits d'Empresa, Turisme i Fires i Mercats, a més del de Transparència i Bon Govern, que depèn de Serveis Socials i Cultura.

Pel que fa a la segona tinença d'alcaldia, està dedicada a l'Atenció a les persones i inclou diverses de les àrees que assumeix directament Marian Lamolla, com són la de Salut, Serveis socials, Polítiques d'Igualtat i Gent gran. Mentre, la tercera tinença és de Territori i Sostenibilitat i l'ocupa Joan Gurrera, que també s'encarrega d'Urbanisme, Mobilitat i via pública, Habitatge i Serveis Municipals. Finalment, en el cas de Serveis socials i cultura, el tinent d'alcalde és Carlos Guàrdia, que a més s'ocupa de l'àrea de Festes i Tradicions. L'objectiu, segons ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, és que el repartiment de funcions es mantingui igual un cop es produeixi el relleu a l'alcaldia amb el republicà Francesc Viaplana. El vicealcalde assumeix les responsabilitats de la regidoria de Projectes estratègics, la de Castellciutat, Seguretat Ciutadana i Hisenda i intervenció.