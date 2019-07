El Parlament insta el Govern a fer una consulta sobre els Jocs als veïns del Pirineu

El grup parlamentari de la CUP ha impulsat l'aprovació d'una moció en la qual s'insta el Govern a impulsar un referèndum sobre els Jocs Olímpics d'Hivern al Pirineu. La consulta ha de permetre que «sigui la població del Pirineu la que decideixi si les inversions que comportaran han de ser una prioritat a les properes dècades han de ser una prioritat pel territori, fomentant un debat públic obert i transparent on s'exposi tota la informació ambiental, econòmica i territorial necessària perquè els veïns i veïnes puguin decidir», segons han argumentat des de la CUP Crida Constituent. La iniciativa ha partit de la formació Esquerra Independentista del Pirineu, en la qual hi estan integrades la CUP, Arran i Endavant Osan. Segons aquesta plataforma, «el model socioeconòmic i territorial del Pirineu impulsat per les institucions les últimes dècades, basat en l'especulació i el monocultiu del turisme vinculat a la neu està esgotat» i aboca el Pirineu a ser un «parc temàtic».