La Cerdanya augmenta el 5% en mig any la brossa que envia a Andorra

Lluny de millorar cada any en la gestió de residus, la Cerdanya continua incrementant el volum de brossa que envia a Andorra per ser incinerada. La Cerdanya, que aquesta setmana s'ha tornat a erigir en la comarca que gestiona pitjor la brossa del país, amb un índex de separació del 24%, ha enviat en l'últim mig any el 5% més de residus al forn incinerador d'Andorra la Vella que durant el mateix període de l'any passat. Entre el novembre del 2018 i l'abril d'aquest any, la comarca ha enviat a Andorra un total de 4.761 tones de fracció rebuig, que és la que hauria d'ocupar menys espai a les illes de contenidors.

Tendència continuada

Si bé els balanços per mesos inclouen desviacions en el càlcul per la diferència de les campanyes turístiques d'un any a l'altre, l'augment del 5% en l'últim mig any s'afegeix a la dinàmica dibuixada l'any passat. Durant el 2018, la Cerdanya va incrementar el 53,8% els residus que va enviar a Andor-ra. Segons les dades ofertes pel Govern del Principat sobre l'activitat del seu centre de tractament de residus de la Comella en els primers sis mesos del 2018, la importació de la fracció de rebuig provinent de la Cerdanya va créixer el 53,8% respecte de l'any anterior. Aquest percentatge va situar el volum de residus transportats en camions en 4.563 tones entre els mesos de gener i juny. Aquesta xifra evidenciava especialment l'augment de brossa cremada quan es posava al costat de la xifra total de tones exportades per la Cerdanya a Andorra durant l'any 2017, en el qual es van iniciar els trasllats. Aquell mig any de trasllats va comportar la importació de 2.967 tones de brossa.



Dos anys sense l'abocador

L'acord a tres parts entre el Govern d'Andorra, l'Agència Catalana de Residus i el Consell Comarcal de la Cerdanya, com a gestor del ter-ritori, es va establir l'any 2017 per donar sortida a la brossa que fins llavors s'enterrava a l'abocador comarcal de Cortàs, al terme municipal de Bellver. L'abocador ja havia arribat al seu límit de vida útil i des de fa dos anys, doncs, s'utilitza com a plataforma de gestió dels residus per ser triats i enviats.



Quatre brosses, quatre viatges

Mentre la fracció de rebuig de la Cerdanya s'envia a cremar en camions a Andorra, la resta de fraccions s'envien a tres altres destinacions. Així, el cartró i els envasos van a la planta de tractament del Berguedà, on s'afegeix a la brossa d'aquesta comarca. Pel que fa al vidre, es du a la planta especialitzada de Mollet, i la fracció orgànica s'envia a la planta de Montferrer, a l'Alt Urgell.