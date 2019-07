Puigcerdà destinarà una part dels diners de la cursa Dream Runners a Costa d'Ivori

L'Ajuntament de Puigcerdà ha presentat conjuntament amb els membres de l'ONG Ipi-Cooperació la setena edició de la cursa solidària Dream Runners, la qual destinarà aquest any la major part de la recaptació a un projecte de desenvolupament a Costa d'Ivori. La cursa, un esdeveniment d'esport popular que en els últims anys s'ha consolidat amb dos-mil participants, se celebrarà el 15 d'agost a Puigcerdà, amb diversos recorreguts per a totes les edats i nivells. Els responsables a la comarca d'Ipi Cooperació han explicat que tenen la voluntat de tornar a reunir dues mil persones al voltant del llac de Puigcerdà per continuar col·laborant amb causes solidàries de caire internacional i, també, local. Això és així perquè el 30% de la recaptació es destina cada any a projectes solidaris de Puigcerdà. En aquest sentit, aquest any la part solidària que es quedarà a la vila anirà a la Fundació Hospital de Puigcerdà a fi efecte de millorar els serveis de la residència sociosanitària. L'any passat la recaptació va servir per finançar un projecte de suport a dones a Bolívia.