La Seu busca alternatives de gestió per a la Unitat d'Escolarització

El departament d'Educació i l'Ajuntament de la Seu han començat a perfilar els serveis de la Unitat d'Escolarització Compartida i els itineraris formatius específics per al nou curs acadèmic. En una reunió celebrada a la Seu el delegat dels Serveis Territorials del departament, Carles Vega, la inspectora d'Educació, Elena Ardanuy, i l'alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, encapçalant una delegació municipal, els dirigents tècnics i polítics han constatat «un canvi positiu en el funcionament del recurs educatiu en el darrer semestre, així com el compromís de l'empresa que el gestiona, ASPID, per millorar el seu projecte pedagògic i els recursos professionals per al curs vinent», segons han explicat des del consistori. Igualment, els assistents van estar d'acord a demanar el «màxim rigor perquè el servei funcioni segons els termes acordats». En aquest sentit, el contracte de gestió amb ASPID venç quan finalitzi el curs 2019-20 i en la reunió es va expressar la voluntat de buscar alternatives per al curs 2020-21, en el qual, doncs, s'haurà de tornar a licitar la UEC, sense descartar una gestió directa des del consistori. Posteriorment els assistents es van reunir amb pares i mares i alumnes interessats a cursar estudis d'IFE a la Seu.