L'Aucer obre els cinc dies de cursos de la Universitat d'estiu Ramon Llull Puigcerdà

Puigcerdà viu fins divendres els cinc dies més intensos de l'any a nivell acadèmica amb la celebració de la Universitat d'Estiu Ramon Llull, una cita liderada un any més en les tasques organitzatives per l'equip de l'Associació Universitària de Cerdanya (Aucer).

Aquesta XXIa edició de la Universitat d'estiu Ramon Llull Puigcerdà es va obrir oficialment dilluns al vespre amb un debat al Museu Cerdà amb el catedràtic i economista Santiago Niño Becerra i la periodista puigcerdanesa Teresa Turiera-Puigbò. L'acte, fet sota el títol 'El crash. Tercera fase' van analitzar la situació actual de l'economia mundial. La setmana de cursos i activitats culturals de la Universitat d'Estiu ha programat per aquestes nits de dimarts i dimecres alguns dels seus actes estrella, com ara l'observació d'estels amb un concert de Llibert Fortuny a la cota 2.500 de la Tossa i la Nit de les Arts al llac de Puigcerdà amb un espectacle de dansa contemporània a càrrec dels duos Agnès Sales i Hector Plaza i Gigi Roset i Anna Òdena. La URL Puigcerdà viurà dijous el sopar de gala.