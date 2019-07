L'UAB alerta que el canvi climàtic crea contaminació als rius d'alta muntanya

Un estudi de la Universitat de Barcelona ha denunciat que el canvi climàtic està alterant la qualitat de l'aigua als rius d'alta muntanya de la Cerdanya i la resta del Pirineu incrementant-ne l'acidificació. A la Cerdanya, l'estudi s'ha centrat en la zona del Puigmal i els entorns fronterers amb Andorra. L'acidificació comporta l'alliberament al medi de metalls tòxics com ara arsènic, alumini o niquel.

Segons revela l'estudi, aquest procés que incrementa l'acidesa de l'aigua no tan sols està en expansió sinó que l'augment de compostos potencialment tòxics en l'aigua d'alta muntanya «podria arribar a afectar la qualitat dels recursos hídrics en les parts mitjanes i baixes» del Pirineu, segons han alertat els científics. Fins ara els tècnics creien que aquest fenomen era puntual i afectava, doncs, a zones molt concretes del Pirineu, però ara un nou estudi ha evidenciat que l'acidificació de l'aigua s'està estenent per la serralada.

El treball, que ha estat dirigit per l'investigador del Departament de Geologia de la UAB, Mario Zarroca, ha permès documentar els principals sistemes fluvials afectats i donar a conèixer la problemàtica als responsables de les principals administracions locals i nacionals que tenen competència en la gestió de l'entorn natural. Segons apunten els investigadors, «els nostres resultats suggereixen que el canvi climàtic és el motor desencadenant del fenomen, perquè és possible establir una correlació entre episodis de sequera prolongada i increment de temperatura, amb l'augment dels processos de drenatge àcid natural». L'estudi apunta que l'acidificació dels rius es reconeix pel color turquesa de les aigües i la formació de precipitats blanquinosos rics en alumini que cobreixen els llits. Davant d'aquesta situació, els investigadors han demanat la concreció d'un estudi a major escala per analitzar les causes i establir estratègies de prevenció. L'estudi ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de Girona.