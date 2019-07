La biblioteca de Puigcerdà acull una prova pilot de préstec de tauletes digitals

La biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà ha creat un nou servei als usuaris adaptat als nous temps pel que fa a la comunicació i les tecnologies de la informació. Es tracta d'un servei d'autopréstec de tauletes que, segons han remarcat els responsables de l'equipament, és pioner a l'Estat. D'aquesta manera, els usuaris no cal que vagin a la biblioteca amb els seus dispositius ni necessiten els mitjans escrits en paper per fer les consultes, sinó que és la mateixa biblioteca qui els ofereix tant el dispositiu com la connexió a Internet.

La creació del servei d'autopréstec de tauletes ha estat possible gràcies al suport econòmic de la Diputació de Girona i el suport tècnic del Servei de Biblioteques, segons han explicat des de la biblioteca Comtat de Cerdanya. Segons els seus reponsables, la de Puigcerdà és la primera biblioteca de l'Estat que ofereix aquest servei, que és format per sis tauletes de format mitjà i pantalla tàctil i un pedestal de recàrrega. El sistema ha estat adquirit a l'empresa finlandesa Hublet Oy i «permet compartir i gestionar aquests dispositius de manera fàcil i amb una gestió molt senzilla per part de l'usuari», tal com han emfatitzat els responables de l'equipament. La màquina disposa de sis tauletes, que quan no són usades estan en mode càrrega. Els usuaris han de marcar un codi per alliberar els dispositius. Fet això, ja els poden utilitzar a qualsevol lloc de la biblioteca.



Dues hores de consulta

Un cop fetes les consultes o esgotat el temps de préstec, que s'ha limitat a dues hores, l'usuari ha de deixar de nou la tauleta a la màquina perquè es recarregui, s'actualitzi i pugui ser utilitzada per a un altre usuari. Els tècnics de la biblioteca han apuntat que aquest nou servei «completa l'accés a les noves tecnologies que ofereix la biblioteca amb deu ordinadors amb accés a Internet i xarxa wi-fi». Tots els serveis són gratuïts.