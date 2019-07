Mig segle investigant el sol de la Cerdanya

Els turistes, en el seu trajecte cap a Font-romeu el descobreixen amb sorpresa: un edifici amb una enorme façana convexa feta de miralls que formen en l'entorn natural de la Cerdanya un contrast radical. Es tracta d'un edifici amb aires futuristes i de ciència-ficció que desperta la curiositat dels visitants. Però fa tant temps que hi és que fins i tot molts cerdans ja ni en recorden la finalitat. Es tracta del forn solar d'Odelló, un equipament científic líder al món que aquesta setmana ha celebrat els seus 50 anys.

El forn solar d'Odelló es va construir l'any 1969 per part del Centre Nacional de Recerca Científica de l'Estat francès (CNRC). És el més gran de la seva tipologia juntament amb un altre que es va fer com a rèplica a l'Uzbekistan. Aquest fet ha permès a la institució esdevenir una de les referències al món pel que fa a la investigació sobre la conversió de l'energia solar concentrada sobre els materials a molt altes temperatures, segons han apuntat des del mateix CNRS. L'impressionant equipament científic, el qual motiva l'aturada a la carretera dels conductors que el volen fotografiar i contemplar amb deteniment, està format per un gran mirall parabòlic de 40 metres d'alçada i 54 de llargada, el qual forma una superfície de 2.000 metres quadrats. El forn treballa sobre el principi físic de la concentració de raigs a través de miralls reflectors. Un parc de 63 miralls més petits plantats al vessant de la muntanya, davant de l'edifici, dirigeixen els raigs cap a la façana parabòlica durant tot el dia seguint la trajectòria del sol. Al seu torn, els miralls de la gran façana convergeix els rajos sobre una superfície circular de 40 cm de diàmetre, que permet obtenir una gran concentració d'energia amb temperatures de més de 3.000 graus i una potència d'un megawatt, és a dir, un milió de watts. Actualment, el forn acull el laboratori Processos, Materials i Energia Solar (PROMES), del mateix CNRS, en col·laboració amb l'Ajuntament de Font-romeu, amb qui celebra el cinquantè aniversari. L'Oficina de Turisme de Font-romeu organitza visites guiades a l'equipament que ofereixen informació sobre la recerca científica amb l'energia solar. En paral·lel, aquesta setmana ha organitzat un programa de festes, amb un castell de focs, un concert i de conferències.