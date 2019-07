Agricultura dona 639.000 euros per a empreses de la Cerdanya i l'Alt Urgell

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha rebut la confirmació que el programa europeu Leader li ha atorgat una subvenció de 639.000 euros, que també beneficiaran l'Alt Urgell, a fi d'ajudar projectes empresarials que comportaran una inversió al territori de 3,2 milions d'euros.

L'aprovació de la nova subvenció permetrà finançar part de 17 projectes de creació o millora d'empreses a les dues comarques. Els projectes empresarials beneficiaran les economies locals de les Valls d'Aguilar, la Vansa i Fórnols, la Seu d'Urgell, Arsèguel, Montferrer i Castellbò i Ribera d'Urgellet pel que fa a l'Alt Urgell, i Bellver de Cerdanya, Llívia, Isòvol, Puigcerdà, i Bolvir, a la Cerdanya. Els imports de les ajudes es mouen en una forquilla entre un mínim de 1.041 euros i un màxim de 99.958 euros. Pel que fa a les inversions proposades pels emprenedors, varien entre un mínim de 20.254 euros i un màxim de 812.670. Dins dels projectes predominen els relacionats amb la producció agroalimentària de proximitat, la indústria, la restauració i el turisme. Les ajudes estan cofinançades pel departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que hi aporta el 57%, i la Comissió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), que hi destina el 43%.



Cervesa artesana i refugi

Les subvencions faciliten la creació de nous negocis així com la millora d'altres d'existents al voltant de l'economia local, basada en la producció agroalimentària i els serveis. Així, entre els projectes subvencionats en aquesta edició del programa Leader hi ha la creació d'una cerveseria i destil·leria artesana, la creació d'un obrador de productes làctics, la construcció d'una nau amb instal·lacions frigorífiques per a la distribució i venda de productes congelats i refrigerats, la creació d'una casa rural i un nou refugi de muntanya, i l'adequació d'un local de prevenció i extinció d'incendis, segons ha enumerat el Consell Comarcal.

També hi ha projectes consistents en l'adquisició de nova maquinària en negocis ja existents. Des del Consorci Alt Urgell Cerdanya, que gestiona les ajudes, han remarcat que el programa de subvencions té com a objectiu «donar suport als emprenedors de les dues comarques per tal de continuar dotant-les de les eines necessàries per a la creació i el manteniment de llocs de treball, la retenció de talent i l'impuls de noves iniciatives empresarials en territori de muntanya».