La Cerdanya recupera la informació sobre la construcció del pont d'Aravó

«El llibre de l'obra del pont d'Aravó» restaurat per l'Arxiu Comarcal

L'Arxiu Comarcal de la Cerda-nya ha recuperat la informació sobre el procés de construcció del pont de Sant Martí d'Aravó, que uneix els termes de Puigcerdà i Guils de Cerdanya per sobre del riu de Querol. Gràcies a la restauració d'un llibre de l'any 1328, l'Arxiu ha pogut posar a disposició de veïns i estudiosos detalls com ara el cost que va tenir, el nombre de persones que hi van treballar i les fonts de finançament de l'obra.

Segons ha explicat la responsable de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya, la restauració d' El llibre de l'obra del pont d'Aravó basa la seva importància en la informació que aporta: «A part de la importància del contingut del text, el llibre està decorat amb dos dibuixos, a la primera i darrera pàgina, que representen el pont i un personatge al seu damunt. Cada detall d'a-quests dibuixos ens aporta una informació gràfica impagable sobre el segle XIV», segons ha apuntat. Així, es tracta d'un llibre medieval del fons de l'Ajuntament de Puigcerdà que conté els detalls dels ingressos i les despeses de la construcció d'aquest pont emblemàtic per als veïns de la vall. Des de l'Arxiu, la seva responsable ha manifestat que «les anotacions comptables ens permeten veure amb gran detall tant les diferents fonts de finançament de l'obra com el pagament als artesans, mà d'obra no qualificada i proveïdors de materials de construcció». La intervenció ha anat a càrrec de la restauradora Clara Alibés, del taller de Conservació i Restauració de Document Gràfic de Moià. La tasca ha consistit en una neteja en sec del bloc de paper, desinfecció, consolidació i reintegració dels estrips i les grans llacunes de paper. El llibre tenia les darreres pàgines molt degradades.