El Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell rep una subvenció per a la seva reforma

El Govern ha aprovat aquest dimarts autoritzar al Consell Català de l'Esport a atorgar una subvenció de 325.000 euros a Parc del Segre SA per col·laborar en el finançament de les obres de reforma del parc urbà i dels remuntadors del Parc Olímpic del Segre, a la Seu d'Urgell. Aquest parc ha estat escollit per a la celebració del Campionat del món de Piragüisme Canoa, en les disciplines d'eslàlom i descens esprint. Aquesta competició oficial de la Federació Internacional de Piragüisme és classificatòria i hi participaran la major part dels països que competiran a Tòquio 2020. Hi ha prevista una participació d'un 60 països del 5 continents. Per tal d'acollir el campionat en les millors condicions possibles, són necessàries aquestes obres de reforma.

Atès que l'entitat no té recursos propis suficients per assumir el cost del condicionament de les instal·lacions i tampoc es pot acollir a cap de les convocatòries d'ajuts públics existents, ha sol·licitat un ajut per import de 325.000 euros al Consell Català de l'Esport. El Parc Olímpic del Segre ha presentat un projecte de gestió de la instal·lació i entre els principals beneficiats d'aquesta remodelació hi ha el Centre de Tecnificació de Piragüisme de la Seu d'Urgell, que recollirà el llegat d'aquesta prova.

La Secretaria General de l'Esport, a través del Consell Català de l'Esport, considera important donar-hi suport perquè l'organització d'aquest campionat internacional sigui un èxit per al territori i per al conjunt del país.