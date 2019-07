Torre del Veguer dobla l'aposta per fer vi a la Cerdanya i hi planta una nova vinya

El celler familiar de Sant Pere de Ribes Torre del Veguer ha ampliat la seva aposta empresarial a la Cerdanya amb la plantació d'una nova vinya d'una hectàrea a Bolvir i l'anunci que en els pròxims cinc anys en plantarà 5,5 hectàrees més. Els responsables de Torre del Veguer, la primera gran empresa vitivinícola que es va establir a la Cerdanya en previsió de les conseqüències del canvi climàtic, també té previst en el futur fer créixer la producció de vins cerdans i establir a la comarca un celler que completi tot el procés agroalimentari en clau local.

Després de l'arribada de Torre del Veguer al Pla del Remei l'any 2007 que han permès embotellar des del 2010 el vi Llum del Cadí, ara Torre del Veguer ha plantat una nova vinya a Els Platers, un terreny també a Bolvir a tocar del Segre i amb una major insolació. Aquesta vinya s'ampliarà en els pròxims anys per permetre el celler ampliar també la producció d'un vi que els seus creadors situen en la viticultura «heroica» per les grans dificultats de comporta per la duresa del clima, segons ha explicat en nom de Torre del Veguer, Joaquim Gay de Montellà. Les varietats que el celler ha plantat a la Cerdanya són les de raïm Riesling i Pinot Noir, amb les quals l'empresa posa al mercat la gamma de vins Llum del Cadí, que composen el vi blanc jove de raïm Riesling, la qual arriba a la vuitena edició amb l'anyada del 2018, i del vi negre de Pinot Noir, la qual ha estrenat ara l'anyada 2017.

Sobre les expectatives del projecte, Joaquim Gay de Montellà ha explicat que, pel que fa a Torre del Veguer, la plantació a la Cerdanya ja no és una experimentació sinó una realitat i un projecte de futur consolidat que, segons ha remarcat, podria substituir en els pròxims anys l'agricultura tradicional del prat de dall. En aquest sentit, Gay de Montellà ha explicat que l'obertura d'un celler a la vall «forma part del procés» que està posant en marxa l'empresa.