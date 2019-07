Llívia crea rutes sobre el tractat dels Pirineus i la condició d'enclavament

El Museu Municipal de Llívia juntament amb l'àrea de turisme de l'Ajuntament han reimpulsat el programa de rutes guiades pel municipi per aquest estiu tot creant-ne de noves i centrant-se en la història local i la condició excepcional del municipi com a enclavament de l'Estat espanyol dins el francès. L'objectiu del nou programa de rutes és captar nou públic, fer més atractiva l'oferta i diversificar-la, segons han remarcat els seus responsables.

El nou pla de rutes porta per títol la nova marca 'Descobrir Llívia' i proposa diversos itineraris guiats. Així, a més de rutes ja consolidades com ara les que se centren en les visites al museu, l'església, el fòrum, el castell, i les fonts medicinals, el museu ha creat aquest any una ruta guiada per explicar el tractat dels Pirineus. Aquesta sortida guiada per l'entorn del municipi explicarà les raos per les quals Llívia va quedar sota sobirania de l'Estat espanyol enmig de territori de l'estat francès. La nova ruta aprofitarà el fet que la condició d'enclavament de Llívia és un factor que sorprèn els visitants. Des del museu també han impulsat la creació d'una altra ruta sobre la Llívia ramadera. Les visites guiades es faran els dos últims dissabtes de juliol, i tots els divendres i diumenges d'agost fins al dia 30. La primera visita, doncs, està programada per aquest dissabte 20 de juliol.

El programa de visites es complementa amb un de debats i tallers que giren al voltant de l'antiga farmàcia. Així, els debats es faran, en col·laboració amb la Reial Acadèmia de Farmàcia, sobre plantes medicinals, l'eficàcia dels medicaments, les teràpies alternatives i les pseudociències.