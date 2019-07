Piñeira repeteix com a vicepresident de la Diputació i cap de l'àrea de Cultura

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, tornarà a assumir en aquest nou mandat a la Diputació de Girona el càrrec de vicepresident segon i la presidència d'una de les comissions de treball. L'alcalde de Puigcerdà i vicepresident del Consell Comarcal ha quedat inclòs en el govern de coalició, format per onze diputats de Junts per Catalunya i nou diputats d'ERC.

Piñeira finalment ha estat dessignat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per la qual cosa podrà continuar la tasca que ha portat a terme en els últims anys. Aquest grup de treball engloba les àrees de Cooperació Cultural, Biblioteques, Inspai-Centre de la Imatge, Monuments, Comunicació Cultural, Noves Tecnologies, Servei d'Esports, Educació, Conservatori de Música Isaac Albéniz i Fundació Casa de Cultura. En aquest sentit, el fet que Piñeira hagi liderat aquest grup ha comportat en els últims anys la possibilitat de coordinar la concessió de subvencions en matèria de Cultura per a Puigcerdà i la Cerdanya.

Piñeira també ha estat inclòs en la Junta de Govern conjuntament amb el president, Miquel Noguer, i vuit diputats més. Piñeira ha remarcat la importància per als municipis petits i allunyats de les grans capitals de ser presents a la Diputació. En aquest sentit, ha emfatitzat que aquesta participació és clau per a territoris com la Cerdanya i el Ripollès, al qual també representa, per l'accés a fonts de finançament. Pel que fa a les seves responsabilitats en l'àmbit de la Cultura, l'alcalde de Puigcerdà ha destacat la possibilitat que ha tingut en els últims anys d'augmentar notablement el pressupost de l'àrea de Cultura, la recuperació del Pla de Biblioteques, el reimpuls del Pla de Monuments, l'establiment de la xarxa de museus i la creació de noves línies de subvenció als ajuntaments com ara la que es destina a les polítiques culturals de joventut. Piñeira, que també estava obert a assumir noves funcions, s'ha mostrat il·lusionat per continuar la tasca portada a terme.



El particular Triplet

Amb la designació com a diputat i vicepresident de la Diputació, Albert Piñeira ha vist assolit el seu particular Triplet, el qual es farà visible d'aquí a dos anys quan assumeixi la presidència del Consell Comarcal de la Cerdanya. En la segona meitat del mandat, doncs, Piñeira tindrà els càrrecs d'alcalde de Puigcerdà, president del Consell i també vicepresident de la Diputació.