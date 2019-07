Bombardó es fixa com a repte cohesionar més els municipis lleidatans amb la resta

Un dels factors innovadors en la formació del govern del Consell Comarcal de la Cerdanya és el fet que la presidència, que ostenta Roser Bombardó, hagi recaigut en una representant de Martinet. Aquest fet no tindria cap significació si no fos per una evident menor participació històrica dels municipis cerdans situats a l'extrem occidental de la vall, ja dins de la demarcació de Lleida i la influència de la Seu d'Urgell, com ara Lles, Montellà i Martinet i, en menor mesura, Bellver. En aquest sentit, Bombardó ha avançat que un dels seus reptes serà treballar per l'acostament d'aquests municipis a la realitat política de la resta de la comarca sota influència de Puigcerdà.

La nova presidenta ha explicat que en els pròxims quatre anys intentarà que es visualitzi una major proximitat entre els municipis de la Cerdanya gironina i la lleidatana: «treballarem per fer-ho perquè per a mi, i per a nosaltres, la Cerdanya és una; per això jo em considero cerdana i aquí estic». En aquesta mateixa línia i en clau interna de partit, Bombardó ha reconegut que el factor que ella fos de Martinet també la va fer sentir exclosa i la va motivar a agafar el càrrec: «una part del grup no em sentia prou identificada amb la Cerdanya i el fet de no ser de la Cerdanya que llueix més em va empènyer a dir que això no pot ser; em vaig dir que jo soc de la Cerdanya i una dona pot ser presidenta». La nova presidenta del Consell, que prové de l'àmbit professional de la ramaderia i la producció agroalimentària ha apuntat que, precisament, un dels terrenys en què té previst apostar el seu govern és en el de la ramaderia com a agent econòmic puntal de la comarca: «ens hem mirat coses i hi ha molta feina a fer a nivell ramader, turístic, i mediambiental; la veritat és que cal un canvi i crec que puc ajudar a fer-lo possible».

Bombardó també ha marcat com a claus per al nou mandat la presència de les dones a l'òrgan comarcal. Per això, la seva elecció representa un element que evidencia l'etapa de canvi: «ser presidenta és un orgull perquè el Consell és una entitat on la presència femenina és bastant escarida i el fet que hi entri una dona com a presidenta ja és el principi d'un canvi». Bombardó presidirà el Consell Comarcal de la Cerdanya durant dos anys donant suport a Junts i tenint de vicepresident l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira.