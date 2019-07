Joves cerdans creen una fira ecològica per formar la comarca en el reciclatge

Sabedor que la Cerdanya necessita fer una passa en favor de la sostenibilitat i amb els últims resultats del rànquing nacional que situen la comarca a la cua del reciclatge i la separació dels residus, un grup de joves de Bellver ha impulsat la creació d'una Fira Ecològica.

La Comissió de Joves Cerdans pel Clima, integrada dins l'Associació Teatre Jove de Bellver, ha convocat per al 17 d'agost a la capital de la Batllia una jornada de divulgació, formació i conscienciació que, amb el nom Eco- bellver, té com a objectiu empè-nyer els cerdans a adoptar d'una vegada els hàbits de separació dels residus i respecte al medi ambient. La fira Ecobellver també té el suport de l'Agència Catalana de Residus, la qual li ha cedit gratuïtament un conjunt d'inflables que simulen contenidors de brossa per ajudar els nens a aprendre com separar els residus. Segons han explicat des del grup de joves, la fira també inclourà un programa de xerrades de conscienciació, actuacions musicals, una zona de restauració i degustació, un espai per a nens amb espectacles de dinamització, inflables i conscienciació sobre el reciclatge i una zona de productes agroalimentaris i ecològics de la Cerdanya. Durant la jornada també es faran concerts, així com un berenar popular. En nom de la Comissió Joves Cerdans pel Clima, Marc Pont ha explicat que si bé la cita neix del programa de Pressupostos Participatius del Consell Comarcal per a aquest any, si té èxit i obtenen el suport de les administracions, no descarten consolidar-la els pròxims anys vista la situació de la Cerdanya en l'àmbit del reciclatge.