Puigcerdà refarà l'últim carrer sense reurbanitzar de l'illa central de vianants

L'Ajuntament de Puigcerdà remodelarà un dels últims carrers del nucli antic de vianants que han quedat sense reurbanitzar dels que formen la xarxa principal de mobilitat del centre. Es tracta del carrer dels Ferrers, que enllaça la plaça de Barcelona, remodelada en els últims mesos, i el passeig 10 d'Abril, que va ser objecte de reurbanització fa deu anys. L'actuació permetrà refer tant el vial com les voreres, que en els últims anys han quedat molt malmeses a causa de l'erosió a l'hivern i el volum de trànsit que suporten. El carrer ha estat objecte de diverses actuacions puntuals que l'han deixat amb trams desiguals.

L'actuació, que s'ha de portar a terme aquest mes de juliol i finalitzar-se abans de la temporada alta turística de l'agost, inclourà una remodelació tant en superfície com de les xarxes de serveis del subsòl.

Així, una vegada obert el vial amb els treballs de les màquines excavadores, l'equip de govern ha previst substituir les canonades de fibrociment que hi ha –és un dels últims trams del centre que encara conserven aquest material desfasat– per canonades de polietilè, tal com ha anat fent el consistori en les obres que ha impulsat arreu del nucli urbà.

Pel que fa als treballs en superfície, l'actuació preveu la creació d'una nova capa d'asfalt i la construcció de voreres noves. En aquest sentit, l'equip de govern ha descartat donar al vial un nou aspecte de carrer per a vianants o de preferència per a vianants que s'integri amb l'entorn de l'illa comercial, tenint en compte la importància que té per al trànsit rodat. El carrer dels Ferrers és l'únic que dóna accés al passeig 10 d'Abril pel costat nord.

L'actuació té un pressupost de 40.000 euros que aportarà el consistori. Les obres formen part del pla de millora de la qualitat urbana amb el qual l'Ajuntament va remodelant els carrers del centre de Puigcerdà i dels seus barris.