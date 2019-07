Alp compra bicicletes elèctriques per als encàrrecs de personal i regidors

L'Ajuntament d'Alp vol potenciar la mobilitat sostenible al poble i amb l'objectiu de donar exemple a la ciutadania ha implantat un sistema de transport per al personal i càrrecs electes municipals amb bicicletes elèctriques.

El consistori ha comprat a un establiment local dues bicicletes elèctriques de segona mà que ja ha instal·lat davant de l'ajuntament per tal que les facin servir els treballadors de la plantilla i els càrrecs electes en els seus desplaçaments pel poble. L'equip de govern considera que les característiques del nucli urbà, de petites dimensions i un lleuger desnivell, fa ideal l'ús de la bicicleta elèctrica. Així, a partir d'ara, tant el personal administratiu com el de la brigada o els regidors que han de fer encàrrecs per Alp agafen les bicicletes, que han quedat aparcades a l'entrada de l'edifici consistorial. La iniciativa, que ha tingut un pressupost d'uns 1.200 euros, ha de tenir continuïtat en els pròxims anys amb la progressiva adquisició de més vehicles elèctrics, entre els quals també de motor, per part del consistori. En el mateix projecte, l'equip de govern estudia adequar carrils bici al nucli urbà per facilitar l'ús de les bicicletes. El nou equip de govern d'Alp, format per quatre regidors d'Endavant Cerdanya i un d'ERC, ha fet, d'aquesta manera, una primera aposta per la mobilitat sostenible i no contaminant dins del nucli urbà.

La seva intenció és mantenir l'ús de les bicicletes elèctriques durant l'hivern en la mesura que les condicions meteorològiques ho permetin, i sumar a l'equipament dels vehicles guants i jaquetes per suportar el fred.