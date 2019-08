La Cerdanya activa un pla preventiu per al turisme sobre la pampa del Caucas

Les institucions administratives i mèdiques de la Cerdanya han activat una campanya de prevenció perquè els veïns i sobretot els turistes que aquestes setmanes omplen els camins de la vall no tan sols no toquin la planta tòxica pampa del Caucas sinó que, alhora, ajudin a combatre-la informant-ne de la seva ubicació.

La Fundació Hospital de Puigcerdà que gestiona l'atenció primària a través dels CAP ha llançat amb l'ajuda de la Diputació de Girona i la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran un pla informatiu amb tríptics i presència a les xarxes socials. En la campanya, la Fundació demana als turistes que no toquin ni tallin aquesta planta invasora que en els últims anys s'ha anat estenent al llarg de la ribera del Segre des de la Cerdanya cap a l'Alt Urgell. Segons ha remarcat la mateixa Fundació Hospital de Puigcerdà, «es tracta d'una planta exòtica que conté una substància tòxica causant d'urticàries i lesions a la pell que poden arribar a ser greus; si aneu d'excursió i la veieu no la toqueu, però sobretot no la talleu, per exemple, per obrir camins d'accés al riu». La gerent de la Fundació, Maria Cano, ha remarcat que «quan es talla és quan hi ha més risc de ser esquitxats per la saba. Els sucs interns de la tija i les fulles provoquen els efectes més greus, com ara nafres, cremades, butllofes o inflamacions». En aquest sentit, Cano ha alertat que precisament durant aquestes setmanes d'estiu, en plena temporada alta turística, és quan més risc hi ha de patir els efectes de la planta per la calor que fa i la gran presència de visitants pels camins de l'entorn del Segre. Cano ha remarcat que els efectes de la planta presenten una major virulència quan la talles, de manera que ha posat èmfasi en recordar que no es faci sota cap concepte.

De moment els CAP de la comarca no han rebut casos de persones amb afectacions a la pell per aquesta planta però, com a mesura preventiva, en alguns s'hi han deixat tríptics i s'ha fet difusió de la campanya a través de les xarxes socials. La campanya inclou una demanda a les persones que en trobin perquè li facin alguna foto i informin els agents rurals de la seva localització a fi efecte d'ajudar en la seva erradicació. La pampa del Cauca, Heracleum mantegazzianum, pot arribar a fer fins a sis metres d'alçada.