ERC no té definit el seu rol al Consell pocs dies abans d'aprovar el cartipàs

La configuració definitiva del govern del Consell Comarcal de la Cerdanya s'ha de perfilar en els pròxims dies, quan s'esgotarà el termini de 30 dies després del ple de constitució de l'onze de juliol, amb, encara, la indefinició de la posició oficial del grup d'ERC. El partit manté obert el debat intern de si suma els set consellers al govern i fa bo l'acord al qual van arribar tres del seus membres amb el grup de Junts o bé fa quedar els quatre consellers restants a l'oposició, on van afirmar ser el dia del ple, ja que consideraven Bombardó i les altres dues conselleres al govern, fora del partit.

La secció comarcal del partit va iniciar trobades internes amb les dues corrents dies després de la constitució del ple del Consell, el qual va provocar fortes discrepàncies i la qualificació de «trànsfugues» per part del secretari de política municipal vers les tres signants del pacte amb Junts. Les reunions no han permès arribar a una entesa final encara, segons ha explicat el president comarcal, Toni Llord. Tant és així que, segons ha remarcat el mateix Llord, les dues opcions del partit continuen obertes tot i que la feina per definir el cartipàs comarcal s'ha de tancar en breu. Per la seva banda, el regidor de Puigcerdà i també conseller d'ERC al Consell, Joan Manel Serra, ha coincidit que de moment no sap quin serà el seu paper a l'òrgan comarcal. Joan Manel Serra, que va ser votat pels altres quatre consellers d'ERC per presidir el Consell, ha afirmat que està «en espera que sigui Bombardó la que, suposo, serà la que haurà de tirar del carro». Joan Manel Serra ha afirmat que no ha mantingut cap contacte amb la presidenta.