L'èxit entre els turistes porta a ampliar el cicle de xerrades divulgatives d'estiu

L'èxit de públic que l'ha convertit en un referent en el calendari d'actes de l'estiu tant pels cerdans com pels turistes ha empès el Grup de Recerca de Cerdanya a ampliar el cicle A l'Estiu Recerca't, el qual dona també la possibilitat als estudiants locals d'esdevenir ponents oferint conferències sobre els seus treballs de recerca.

El cicle de conferències A l'Estiu Recerca't encara l'onzena edició amb un nou objectiu de créixer per fidelitzar i ampliar un públic que en els últims estius ha situat la mitjana d'assistència al voltant de les 60 persones, una xifra molt notable a la vall, que ha situat el cicle com una cita ja consolidada, segons ha explicat el president de l'entitat, Enric Quílez. Aquest any el cicle inclourà onze actes, entre conferències i presentacions de llibres, que es faran al Museu Cerdà i a l'Arxiu Comarcal. El cicle de conferències i presentacions, que s'allargarà fins a la primera setmana de setembre, inclourà el lliurament dels premis Sebastià Bosom i Josep Egozcue Vila de Puigcerdà, que premia els millors treballs de recerca dels joves estudiants de la comarca.

Quílez ha explicat que les conferències tenen un públic la majoria del qual és format per turistes i segons residents atesa la gran afluència de gent que hi ha a l'agost a la Cerdanya i Puigcerdà, municipi que triplica el nombre d'habitants. Per això, el cicle s'ha convertit en una cita ja clàssica en el programa d'activitats que busca el turisme.

Entre les conferències d'aquest estiu, Quílez ha volgut destacar una sobre precisament el naixement del turisme: «L'estiueig històric: pràctica social i derivaes literàries», amb Josep Maria Puigvert i Narcís Figueres, així com «Els incendis i Canvi Climàtic als Pirineus», a càrrec de Jordi Oliveres el dia 27 d'agost; «La Cerdanya mediàtica», amb Abel Gallardo, el dia 26 d'agost; «Hacking 2.0», amb Ferran Celades el 16 d'agost; i la presentació del llibre Antropocè, la fi d'un món, amb Daniel Closa, el 14 d'agost.

D'altra banda, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha posat l'accent, en l'acte de presentació del cicle, en el seu caràcter interdiscliplinari que permet a tots els públics gaudir de xerrades del seu gust. L'alcalde també ha emfatitzat la importància dels premis als estudiants locals perquè incentiva els joves cerdans a investigar sobre el seu territori.