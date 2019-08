L'hospital augmenta 12 punts en un any els parts de mares de l'Alta Cerdanya

El Consell d'Administració de l'Hospital de Cerdanya ha aprovat l'informe d'activitat de l'any 2018, el qual evidencia un augment de l'ús de tots els serveis mèdics dels veïns de l'Alta Cerdanya i el Capcir de nacionalitat francesa.

Aquest augment de la freqüentació d'usuaris de l'Estat francès, que és un dels principals reptes estratègics de l'hospital, va ser durant el 2018 especialment important en tres àrees. D'una banda, el de Consultes Externes, que va passar del 10% al 13%. En aquest sentit, l'increment de pacients francesos que demanen visita a l'hospital és clau per anar canviant els hàbits tradicionals del sistema sanitari de l'Estat francès, basat en la figura del metge de família. La coordinació de l'equip directiu de l'Hospital de Cerdanya amb la xarxa de metges de família de l'altre costat de la frontera és cabdal a l'hora d'atraure nous usuaris. El segon bloc important d'aquest augment de pacients de l'Estat francès és el dels que hi han estat hospitalitzats, que han passat del 23% al 26%. Aquests usuaris veïns de l'Alta Cerdanya i el Capcir han canviat una hipotètica hospitalització a l'hospital de Perpinyà per una a Puigcerdà, fet que facilita els desplaçaments propis i els dels familiars. El tercer àmbit mèdic amb increment d'usuaris del costat nord de la frontera és el dels parts, que va registrar durant el 2018 un augment de 12 punts, va passar del 24% al 36%. El fet que les famílies triïn l'hospital per fer néixer els seus fills a pesar de les dificultats burocràtiques afegides pel factor fronterer és especialment valorat per la direcció del centre. Aquestes estadístiques arriben en un moment important per al Consell d'Administració de l'Hospital de Cerdanya perquè aquest mes de setembre finalitza el primer tram de cinc anys del conveni entre Catalunya i França per al repartiment del pressupost, el qual se situa en els 20 milions amb una participació del 60% per part de la Generalitat.

En línies generals, l'hospital va registrar el 2018 un augment sostingut de l'activitat. Així, per exemple, l'àrea de diagnòstic per imatge va registrar 37.573 proves i el 12% d'increment. Altres serveis van tenir increments d'activitat de l'11%, com ara cirurgia, amb 1.158 intervencions, hospitalització amb 2.335 altes i cirurgia, amb 1.158 intervencions. Les consultes externes d'atenció especialitzada van pujar el 10%, amb 33.361 visites i 28.849 atencions a urgències, el 7% més.