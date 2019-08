Nou dies de sessió contínua a la Cerdanya

La Cerdanya ha estrenat aquest cap de setmana amb els primers èxits de públic una desena edició del Festival Internacional de Cinema que ha fet una passa endavant pel que fa al caràcter interdisciplinari de les projeccions i els seus escenaris, entre el Museu Cerdà de Puigcerdà, la històrica torre Bernat de So de Llívia i el Parc dels Búnquers de Martinet.

El festival, organitzat per la Cerdanya Film Comission i el Grup de Recerca de Cerdanya, ha començat a omplir els patis de butaques d'una programació que ha previst 57 projeccions amb unes 200 produccions de llargs, curts i documentals, així com la celebració d'un concurs oficial al qual concorren 180 pel·lícules. El Museu Cerdà i, ahir al matí, també el Parc dels Búnquers de Martinet han estrenat un ambient cinèfil que ja s'ha consolidat com un dels referents en l'inici de l'agost a la Cerdanya i per als aficionats del setè art d'arreu del país.

El festival va aixecar el teló dissabte amb els curts Casitas, de Javier Marco; Eladio y la puerta interdimensional, de Miguel Provencia i Maria Giraldez; Norte, de Javier Garcia; i Porque hay cosas que nunca se olvidan, de Lucas Figueroa. Van ser els quatre primers curts d'un cartell que va continuar ahir i que fins al diumenge dia 11 farà de la Cerdanya una vall multisales amb una desena de seccions. Els espectadors poden accedir lliurement a les sales amb entrada gratuïta i, si ho prefereixen, en poden fer una reserva a través de la pàgina web. Les xifres del festival el situen a l'elit dels certàmens nacionals pel nombre de projeccions i les produccions que promou. Aquest engranatge es mou gràcies a un pressupost aportat pels patrocinadors i, així doncs, sense recórrer a les ajudes de les administracions públiques, el suport de les quals es basa en la cessió dels espais. El certamen té el suport del Catalunya Film Festivals i de Costa Brava Girona Festivals. El programa es basa en quatre grans eixos: «Els millors curtmetratges de l'any i films inèdits», amb cintes premiades a la Berlinale o a Edimburg; «Llargmetratges de ficció», amb premis a Sitges o a Màlaga; «Documentals de valor afegit»; i «Curtmetratges de realitat augmentada». Els nou dies de sessió contínua serveixen per acostar a la vall els professionals del sector. Tant és així que només dels dies del festival neixen cada any unes quatre produccions en forma de nous rodatges.