Els usuaris del Tren Groc s'oposen a la reducció d'horaris de les estacions

Usuaris del Tren Groc pujant en un dels trams del recorregut del popular 'Canari' per la Cerdanya arxiu/M.S.

El Comitè d'Usuaris del Tren Groc ha posat el crit al cel per la decisió de la Societat Nacional de Camins de Ferro d'aplicar una nova reducció dels horaris de les tres estacions que encara queden en servei, les de Vilafranca de Conflent, Mont-lluís i Font-romeu. Des del comitè han alertat que aquesta mesura ve a «torpedinar» els avenços aconseguits en els últims anys entre els representants polítics locals, els de l'estat i els mateixos usuaris per millorar el servei de la línia i projectar-ne una modernització.

La intenció de l'SNCF de reduir els horaris de les tres estacions no ha caigut bé al Comitè d'Usuaris, els responsables del qual l'han emmarcat dins d'una «política econòmica curtterminista». En paral·lel, els representants dels usuaris han denunciat que la venda de bitllets del Tren Groc per Internet és molt dificultosa i han criticat el projecte de venda de bitllets en una oficina mòbil. El comitè que lidera Jordi Bartolí ha recordat que el projecte de modernització de la línia preveu un augment de freqüències, les quals passarien de les actuals onze diàries sumant el dos sentits, a més de vint en els pròxims anys, i que el tancament d'estacions i la reducció dels horaris van en contra d'aquesta política de reimpuls del popular Canari. Els dirigents del comitè han qüestionat «què busca l'SNCF, a més dels estalvis de la llum en detriment de la seguretat i de la dinàmica comercial...? Ja s'ha eliminat massa llocs de treball a la línia, la qual cosa ha suposat l'actual situació d'abandonament». Per això el comitè ha anunciat que intentarà que l'SNCF rectifiqui «aquesta funesta decisió».