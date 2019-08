La UE pren l'Hospital de Cerdanya com a referent per difondre el transfronterisme

La UE pren l'Hospital de Cerdanya com a referent per difondre el transfronterisme

Joves europeus que participen en un programa de la Unió Europea visitaran l'Hospital de Cerdanya per fer difusió de les seves característiques com a projecte transfronterer. La direcció de l'hospital i de la Direcció General de Sanitat de la Comissió Europea han acordat incloure l'equipament cerdà en el programa Road Trip Project, que posa en contacte joves europeus amb projectes promoguts per la UE per tal que en facin difusió a través de les xarxes socials i blogs i així propiciar debats globals sobre les iniciatives de la mateixa UE.

El Road Trip Project és un programa destinat a joves d'entre divuit i vint-i-cinc anys que proposa cada any el viatge de dos equips de quatre integrants que creuen el continent de nord a sud i d'est a oest en dos itineraris. En aquesta edició, els joves viatjaran des de final d'agost fins a final de setembre i configuraran dos recorreguts, des de Suècia fins a les illes africanes de les Canàries, sota gestió administrativa espanyola i europea, i d'Irlanda a Xipre. Els joves, que han estat seleccionats després d'un concurs obert, viatjaran en una furgoneta i passaran per una vintena de països. Mentre viatgen han de fer fotos, vídeos i comentaris que han de penjar a les xarxes socials. En el seu itinerari visitaran equipaments i projectes europeus com ara l'Hospital de Cerdanya. La Direcció General de Salut de la Comissió Europea ha considerat que el projecte transfronterer era un exemple ideal de cooperació europea i, per tant, que fos visitat pels joves que participen en el programa. Alhora, la iniciativa permetrà a l'Hospital de Cerdanya tenir més visibilitat a escala europea com a projecte únic.

No és la primera vegada que les autoritats comunitàries utilitzen l'Hospital de Cerdanya com a referent del transfronterisme. El fet de ser el primer hospital finançat per dos estats i que dona servei als respectius ciutadans l'ha posat altres vegades en el punt de mira de Brussel·les per explicar els valors de la mateixa UE. L'any 2017 la Unió Europea va prendre l'hospital com a exemple de cooperació regional per explicar als estats membre els programes d'ajuda Interreg. El centre mèdic de Puigcerdà va ser inclòs en vídeos de promoció en el marc del 25è aniversari de les ajudes Interreg.