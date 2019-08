El Retaule de Sant Ermengol vol doblar la xifra de visitants de 2018

L'espectacle medieval del Retaule de Sant Ermengol ja ha assolit la meitat de les vuit funcions previstes, entre el 3 d'agost passat i aquest dissabte, i des de l'entitat que coordina la representació es mostren expectants de cara a poder superar enguany el miler de visitants. Aquesta xifra suposa més del doble del nombre de públic que es va aconseguir al 2018, quan es va apostar per reduir a cinc el nombre de passis i un d'aquests es va acabar anul·lant a causa de la pluja. Una de les novetats d'aquesta 46a edició, que es duu a terme al claustre de la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, és la recuperació de la figura escènica de les Velles d'Ayguatèbia, la qual se suma, dins l'àmbit tècnic, a l'ús de micròfons per part de dels actors principals.

Tot i que la representació d'enguany del Retaule de Sant Ermengol no compta amb l'estricta figura del narrador, aquesta s'ha substituït amb l'entrada en escena de les Velles d'Ayguatèbia. Tres actrius representen a unes dones de mitjans del segle XX que comenten entre elles els fets que s'expliquen a l'espectacle sobre la vida del bisbe Ermengol. D'aquesta manera, s'ajuda al públic a entendre millor la funció, segons ha dit el seu director artístic, Xavier Piguillem, el qual ha destacat que aquest recurs, que ja es va utilitzar entre el 1957 i el 1975, serveix per anar "teatralitzant" l'obra sense perdre la seva "essència".

Una de les Velles, Montse Espinal, s'ha incorporat a l'elenc d'actors del Retaule aquest mateix any i considera que participar en aquesta representació "és un repte molt maco". Al seu costat hi ha la Lourdes Romero i la Teresa Caminal, que fins ara havien fet de veïnes de poble i que ara es dediquen a a comentar, en diversos moments de la funció, la situació de soledat que hi ha a Ayguatèbia, localitat on se suposa que va néixer el bisbe Ermengol fa mil anys enrere.

Mentre, en termes tècnics, en aquesta 46a edició s'ha decidit que els actors principals de la representació duguin un micròfon i també s'han fet alguns canvis d'il·luminació. Tot plegat, per millorar la qualitat d'una obra que pretén transmetre les accions que va dur a terme el bisbe Ermengol dins i fora de l'àmbit religiós per defensar i protegir el comtat d'Urgell i, a més, contribuir a la seva prosperitat mitjançant l'impuls d'obra civil, com ara la construcció de ponts i camins, segons explica Piguillem.

Pel que fa a les previsions de públic, el president de l'associació del Retaule, Jesús Galindo, ha dit que confia en poder "remuntar" les xifres de l'edició passada, en què es va decidir reduir a cinc el nombre de funcions per "optimitzar" recursos i la pluja va obligar a suspendre'n una d'elles. D'aquesta manera, es mostra expectant de cara a superar el miler de visitants, més del doble dels assolits al 2018, tenint en compte que enguany, segons ha afegit, s'està percebent que un major "moviment" de persones per l'entorn de la capital alturgellenca i el principat andorrà.

Pel que fa a l'elenc d'actors, tant el president de l'associació del Retaule com el director artístic de l'espectacle han assenyalat que en els darrers quatre anys s'ha produït una certa renovació i increment de participació, el que, han assegurat, contribueix a garantir la seva continuïtat en un futur. De fet, en aquesta 46a edició hi pren part en algunes funcions un bebè de dos mesos i també un nen de dos anys i, a més, la soprano Laura de Castellet interpreta en directe el Cant de la Sibil·la a totes les representacions. Tot i això, l'objectiu és aconseguir més participació dels més petits, d'edats compreses entre els 4 i els 6 anys.