El robatori al jaciment del Castellot empeny Bolvir a estudiar un reforç de la seguretat

No havia passat mai i no ha de tornar a passar. L'Ajuntament de Bolvir va quedar molt sorprès fa deu dies quan els treballadors del jaciment iberoromà del Castellot van haver de trucar als Mossos d'Esquadra davant l'evidència que uns visitants estaven robant pedres i buscant restes arqueològiques per emportar-se-les. Davant d'aquest fet, l'equip de govern municipal estudiarà en les pròximes reunions de junta la idoneïtat d'instal·lar al turó on s'assenta el jaciment algun sistema de seguretat que impedeixi més actes delictius.

L'alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha explicat que «és un de les coses que haurem de fer; que jo en tingui constància no havia passat mai però ho haurem de fer perquè ja es veu com va la gent». Entre les possibles noves mesures de seguretat hi hauria, per exemple, la instal·lació d'un sistema de càmeres de vigilància, segons ha admès el mateix alcalde. Chia, que ha remarcat que el jaciment d'El Castellot és un dels valors culturals i turístics del poble i que, per tant, el consistori vetllarà per la seva integritat, ha argumentat que l'intent de robatori va ser un fet «estrany» protagonitzat per una família de visitants alemanys.

Els fets van tenir lloc el 30 de juliol i va derivar en una denúncia penal per part dels Mossos a dos ciutadans alemanys per un delicte contra el patrimoni històric. Aquell mateix dia, un grup de set persones que van entrar com a visitants al jaciment es va dedicar a a fer excavacions i recerques amb un detector de metalls més enllà del passadís encordat que marca el recorregut, del qual no podien sortir tal com se'ls va informar en entrar. En veure-ho, un responsable del jaciment va trucar als Mossos d'Esquadra i una patrulla es va personar a Bolvir, i en escorcollar els sospitosos, els van trobar diverses peces de pedra que havien extret del clos arqueològic. Els agents els van decomissar les peces i el detector de metalls, i van quedar a disposició judicial perquè aportessin la seva versió dels fets.

El jaciment d'El Castellot, un dels més grans excavats al Pirineu, és la base central de l'espai cultural Ceretània, la visita al al qual es complementa amb un museu sobre l'evolució etnogràfica i geològica de la Cerdanya.